Bartın Üniversitesi öğrencileri ASELSAN'ı ziyaret ettiler

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinin ASELSAN'a düzenledikleri teknik gezide, milli imkanlarla gerçekleştirilen çalışmalar yerinde görüldü.



Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, ASELSAN'a gerçekleştirdikleri teknik gezi kapsamında ilk olarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ettiler.



Ardından Yönetim ve Bilişim Sistemleri Kulübü üyesi 31 öğrenci, Kulüp Akademik Danışmanı Arş. Gör. Ahmet Ayaz ile birlikte ASELSAN'a geçtiler. ASELSAN Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı Arman Yıldız tarafından karşılanan ekip, 1975 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılandığı tesisleri gezdiler.



Gezi esnasında öğrencilere ASELSAN bünyesinde gerçekleştirilen haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine ilişkin bilgiler verildi.



Ayrıca, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN'ı gezen öğrencilere, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yapılan çalışmalardan ve ASELSAN'ın sunduğu staj ve iş imkanlarından bahsedildi.



ASELSAN'ın ülkemizin yerli ve milli teknolojileri hayata geçiren en önemli kurumlardan biri olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemizde verdiğimiz eğitim ve öğretim ile yetkin öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin gelişimini önceleyerek gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda, üniversite-sanayi iş birliğini de gözeterek geleceğimize değer katmaya çalışıyoruz. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle her an yeni bir şeyler öğrenmeye gayret göstererek, yarının projelerinin gerçekleşmesi hedefine katkı sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda yaptığımız tüm faaliyetlerde olduğu gibi bu teknik gezinin de öğrencilerimiz için önemli bir motivasyon olduğuna inanıyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA