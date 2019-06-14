Bartın Üniversitesi öğrencilerinin projesi ödül aldı

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencileri katıldıkları Ulusal İnovasyon Odaklı İleri Malzeme Teknolojileri Geliştirme ve Girişimcilik Proje Pazarı'nda üçüncülük ödülü almayı başardı.



Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencileri ile Fen ve Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları tarafından disiplinlerarası yürütülen "Bitkisel Anti-Bakteriyel Kaplama" adlı proje, İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusal İnovasyon Odaklı İleri Malzeme Teknolojileri Geliştirme ve Girişimcilik Proje Pazarı'nda ödüle layık görüldü.



Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla düzenlenen proje pazarı etkinliğinde onlarca proje arasından verilen üçüncülük ödülünü, proje ekibinde yer alan Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Betül Timuçin ve Hilal Taşçı ile Biyoteknoloji Bölümü öğrencisi Kazım Erden Karaoğlanlı aldı.



Teknik Danışmanlığını Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı'nın yürüttüğü projeye Doç. Dr. Ali Savaş Bülbül, Arş. Gör. Rızvan İmamoğlu ve Arş. Gör. Yusuf Ceylan da destek verdi. Proje ile Türkiye'de yaygın olarak bulunan acı yavşan otunun temiz yüzeylerin elde edilmesi, antibakteriyel özellik kazandırılması ve elde edilen kazanımların birçok alanda uygulanabilir hale getirilmesiyle ekonomiye kazandırılması hedeflendi.



Gösterdikleri gayret sonucunda aldıkları başarılardan dolayı öğrencileri kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversite olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bu doğrultuda, öğretim elemanlarımız nitelikli bireyler yetiştirme doğrultusunda büyük emek sarf ediyorlar. Öğrencilerimiz ise katıldıkları yarışmalardan başarılarla dönerek, bizleri gururlandırıyor. Alınan sonuçlarda büyük payı olan, bizlere bu mutluluğu yaşatan değerli akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu başarılarımız her alanda katlanarak artacaktır." dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA