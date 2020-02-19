Haberler » Güncel » Bartın Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Uzun'a ziyaret - Haber

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Uzun'a ziyaret

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Yola çıktığımız ilk günden bu yana ortak akıl ile hareket ederek, paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ortak geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz.

19.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:28Bartın Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Uzun'a ziyaret
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Yola çıktığımız ilk günden bu yana ortak akıl ile hareket ederek, paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ortak geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz." dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulsettar Bayram, Meteoroloji İl Müdürü Süleyman Yılmaz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun'u ziyaret etti.
Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar'ın da yer aldığı ziyarette, üniversitenin bölgesel odaklı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
2017'den itibaren sürdürdükleri araştırmalar ve paydaş görüşler neticesinde bölgenin potansiyelinin yapımı devam eden mega endüstri bölgesi Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi ile ortaya çıkacağı sonucuna vardıklarını anlatan Uzun, "Öğretim üyelerimizin üstün gayretleri ve konuyu sahiplenmeleri neticesinde çok verimli çalışma ortamı yakaladık ve önemli bir netice aldık. Yola çıktığımız ilk günden bu yana ortak akıl ile hareket ederek, paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ortak geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz." dedi.

Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:32:19