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Bartın Üniversitesinde bor katkılı el dezenfektanı üretildi

Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde bor katkılı el dezenfektanı üretildi.

Bartın Üniversitesinde bor katkılı el dezenfektanı üretildi
07.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:40
Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde bor katkılı el dezenfektanı üretildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında el dezenfektanına talebin arttığı bu günlerde, Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde bor katkılı yerli el temizleyicisi üretildi.
Bartın Üniversitesi yerleşkelerinde sık kullanılan alanlara yerleştirilen el dezenfektanları, bor bileşimi dolayısıyla ellerin kuruyup yıpranmasını önlüyor.

"Koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamak için çaba sarf ediyoruz"
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel bir sorun olan koronavirüs salgınına karşı ülkedeki mücadeleye katkı sağlamak için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik üniversite olarak önemli bir mücadele verdiklerini ve tanı kitlerinde kullanılan enzimlerle koronavirüs tedavisinde kullanılacak önleyici ve tedavi edici ilaçların testleri için gereken kritik enzimi üretmeye devam ettiklerini anlatan Uzun, "Yine üç boyutlu yazıcı aracılığıyla üretilen çoklayıcı ile bir solunum cihazını aynı anda iki hastanın tedavisinde kullanılmasına olanak sağladık. Her gün 600'e yakın sanal sınıfta öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Sosyal sorumluk çalışmalarımızla maske ve siperlikler üretip sağlık çalışanlarımıza ücretsiz verdik. Şimdi ise bor katkılı el temizleyicisi üretimini gerçekleştirdik ve yerleşkelerimizde belirli noktalara yerleştirdik. Yine defne ve bor katkılı el temizleyici sabun da ürettik." diye konuştu.
Uzun, üniversitede salgınla mücadele kapsamında tüm alanlarda dezenfeksiyonun da devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Bartın Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Haber

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