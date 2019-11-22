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Bartın Üniversitesinde çalışacak 24 sürekli işçi için kuralar çekildi

Bartın Üniversitesine alınacak 24 sürekli işçi için noter huzurunda kura çekildi.

22.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:14Bartın Üniversitesinde çalışacak 24 sürekli işçi için kuralar çekildi
Üniversitesine alınacak 24 sürekli işçi için noter huzurunda kura çekildi.

Bartın Üniversitesinde alınacak 10 temizlik görevlisi, 11 güvenlik görevlisi, bir engelli temizlik görevlisi ve 2 eski hükümlü veya terör mağduru temizlik görevlisi olmak üzere toplam 24 sürekli işçi için kura çekildi.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura çekimi, noter huzurunda yapıldı.

Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, "Bartın Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak aramıza yeni üyelerimizin katılacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Kura çekiminin şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İŞKUR üzerinden yapılan 2 bin 588 başvuru arasından yapılan kura çekiminde, her iş kolunun 4 katı kadar asil ve yine aynı sayıda yedek aday belirlendi. Kurada ismi belirlenen adaylar, 26 Kasım 2019 Salı günü 12.30'a kadar Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şube Müdürlüğüne kendilerinden istenen belgeleri şahsen teslim etmeleri gerekiyor. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Bartın, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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