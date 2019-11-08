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Bartın Üniversitesinde 'diyabet' farkındalık paneli

Bartın Üniversitesinde "Diyabette Farkındalık ve Güncel Yaklaşımlar" paneli düzenlendi.

08.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:10 Bartın Üniversitesinde 'diyabet' farkındalık paneli
Üniversitesinde "Diyabette Farkındalık ve Güncel Yaklaşımlar" paneli düzenlendi.
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve Bartın Devlet Hastanesi iş birliğinde düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak birçok alanda başarılar elde ettiklerini ve güçlü oldukları alanlardan birinin de sağlık olduğunu söyledi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda katkılar sunduklarını ifade eden Uzun, "Aynı zamanda üniversite bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmalarla insanlığa fayda sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri sosyal sorumluluk projeleriyle de adından bahsettiriyor, bu etkinlikte olduğu gibi birçok faaliyetimizde doğru bir bilinç oluşturma çabasıyla geleceğimize değer katıyor." dedi.
Bartın Devlet Hastanesi Tıbbi Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Halil İbrahim Akbay "Diyabette Güncel Tedaviler", İl Sağlık Müdürlüğünden Diyetisyen Müzeyyen Elmas Kara "Diyabette Beslenme", Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Işık Andsoy "Diyabet ve Cerrahi Girişim, Kanıta Dayalı Uygulamalar", Bartın Devlet Hastanesinden Fizyoterapist Sami Taşdemir "Diyabet ve Egzersiz" ve Bartın Devlet Hastanesi Diyabet Hemşiresi Esra Sarımehmetoğlu ise "Diyabette Takip ve Tedaviye Uyum" adlı konuşmalarını yaptı.
Etkinliğe, Bartın Valisi Sinan Güner'in eşi Uzman Dr. Beyhan Güner, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un eşi Hatice Uzun ile birlikte öğretim elemanları, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.
Ayrıca, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından diyabet riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite ve şehir merkezinde stantlar kuruldu.
Diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stantlarda diyabetle ilgili bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda stantları ziyaret edenlere, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından diyabet risk skoru ölçümleri yapıldı.

Bartın Devlet Hastanesi, Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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