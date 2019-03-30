Bartın Üniversitesinde "İnşaat Mühendisliği Doktora Programı" Açıldı

Bartın Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İnşaat Mühendisliği Doktora Programı açıldığı bildirildi.
Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İnşaat Mühendisliği Doktora Programı açmasına yönelik teklif Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından uygun görüldü.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun
, ülkenin hedefleri ve gelişim stratejileri doğrultusunda üniversite bünyesinde yeni programlar açıldığını belirtti.
İnşaat Mühendisliği Doktora Programı ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak bilimsel niteliklere sahip doktoralı inşaat mühendislerinin yetişmesini hedeflediklerini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:
"İnşaat mühendisliği doktora programında, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneklerinin kazandırılması da amaçlarımızın arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda yeni açılan İnşaat Mühendisliği Doktora Programı ile daha fazla bilgiyle donanmış mühendis ve akademisyenlerin yetiştirilmesine katkı sağlayarak aynı zamanda ülkemizin yetişmiş, kaliteli teknik eleman ihtiyacının karşılanmasına da fayda sağlanacaktır."
Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel
Kaynak: AA