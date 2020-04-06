Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bartın Üniversitesinde solunum cihazı çoklayıcısı üretildi

Bartın Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 boyutlu yazıcıyla solunum cihazı çoklayıcısı üretildi.

06.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:22
Bartın Üniversitesinde solunum cihazı çoklayıcısı üretildi
Bartın Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 boyutlu yazıcıyla solunum cihazı çoklayıcısı üretildi.
Üretilen çoklayıcı ile bir solunum cihazının, aynı anda iki hastanın tedavisinde kullanılması sağlanacak.
Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ersin Alaybeyoğlu, yaptığı açıklamada, akciğerlere büyük oranda hasar veren koronavirüs nedeniyle bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzemelerin başında, solunum cihazlarının geldiğini hatırlattı.
Bu noktada yerli ve milli imkanlarla üretilmesinde büyük başarı gösteren solunum cihazlarına ek olarak 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla çoklayıcı ürettiklerini ve bu sayede bir cihazdan iki hastanın aynı anda istifade edebilmesine imkan sağlandığını anlatan Alaybeyoğlu, "Böylece bu çoklayıcı ile kompresör ortamdaki havayı alıp özel tasarlanmış filtreden geçirip azot ve oksijen olarak ikiye ayıran cihazlara olan ihtiyacın olabildiğince karşılanmasına katkı sunuyoruz." dedi.
- "Çoklayıcılar ilk etapta Zonguldak 'a gönderilecek"
Aleybeyoğlu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki akademisyenler ile sağlık çalışanlarının Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayarak "Bu cihazlardan aynı anda daha çok hastanın yararlanması için yeni bir modelleme üzerinde ilk prototip üretildi ve testler şu anda Zonguldak'ta devam ediyor. Testlerden olumlu sonuçlar alınması durumunda bunun da üretimini 3 boyutlu yazıcılarımız vasıtasıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve Zonguldak'a göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da koronavirüs salgına karşı gösterilen ulusal mücadelenin önemine işaret ederek el birliğiyle bu zorlu günleri geride bırakacaklarına yürekten inandığını söyledi.
Uzun, bu sürece eğitim-öğretim, sosyal sorumluluk dışında bilimsel anlamda da destek olmaya devam ettiklerini belirterek "Öğrencilerimiz danışman hocalarının da desteğiyle sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretti. Bilim insanlarımız, paydaşlarımızın da desteğiyle koronavirüs tanı kitinde kullanılan enzimleri yerli olarak üretmeyi başardı ve çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi ise BAKKA koordinasyonunda üniversitemiz 3 boyutlu yazılar aracılığıyla solunum cihazlarını çoklu kullanmaya imkan tanımak için harekete geçtik. Her bir çaba ayrı bir öneme sahip ve takdire şayan." değerlendirmesinde bulundu.
Uzun, gerçekleştirilen çalışmalarla elde edilen başarının bütüncül aklın sonucu olduğuna işaret ederek "Koronavirüs salgınına karşı gerçekleştirilen ulusal mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluş güç birliği yapmıştır. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle süren mücadelede örnek bir dayanışma zemini oluşmuştur. Bizler de bu zincirin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bartın Üniversitesi, Koronavirüs, Zonguldak, Bartın, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bartın Üniversitesinde solunum cihazı çoklayıcısı üretildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD’de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Fransa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı Haberler
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha! Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha!
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Haberler
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Türkiye’de Kovid-19’dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor! Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor!
Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:28: Keşan'da köy, belde ve ilçeler arası ulaşım 15 gün süreyle durduruldu - Haber 21:28: Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 70 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 21:27: Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü - Haber 21:26: Bakan Soylu: Zorunlu yardım diye bir şey olamaz - Haber 21:26: İstanbul Adliyesinde yeni korona virüs tedbiri - Haber 21:10: Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı - Haber 21:04: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber