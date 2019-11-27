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Bartın Üniversitesindeki özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bartın Üniversitesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

27.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:50Bartın Üniversitesindeki özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bartın Üniversitesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda verilen eğitimler iki günde yapılan 4 oturum halinde gerçekleştirildi. Eğitimlerde olaylar durumunda yapılması gerekenler başta olmak üzere etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, bina ve tesis güvenliği, özel güvenlik hukuku ile yetki ve sorumluluklar konularında bilgiler verildi.

Eğitimlerin ilk gününde İl Emniyet Müdürlüğünden Osman Aydın "Genel Kolluk İlişkileri", Psikolog Fatma İstanbullu "Etkili İletişim" adlı sunumlarını yaptılar.

İkinci gününde ise Aysel Yetiş ile Neyvel Tosun "Mücadelenin Neresindesin?" ve Ertan Tuzcuoğlu "Güvenlik Önlemleri" başlıklı konuları anlattılar.

Özel güvenlik görevlilerine temel hak ve hürriyetlerin korunması, mevzuat bilgilerinin arttırılması ile aidiyet duygularının geliştirilmesine yönelik bilgilerin de verildiği eğitimler, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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