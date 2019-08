Bartın Üniversitesinden "hak ihlali" kararına tepki

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.



Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına tepki gösterilerek, "Bartın Üniversitesi olarak, ülkemizin teröre karşı büyük bir kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyi sekteye uğratmak isteyenlerin, uluslararası kamuoyunda hakkımızda karalama çabası içinde olanların karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz." denildi.



AYM'nin aldığı kararın 'talihsizlik' olarak nitelendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizi suç işlemekle itham eden 'Sözde Barış Bildirisi' AYM tarafından verilen 'talihsiz' kararla yeniden gündeme gelmiştir. İnsan hakları ile düşünce özgürlüğü kılıfı altında sunularak, devletimize ve kahraman güvenlik güçlerimize hakaret edilen bu sözde manifestoya imza atan akademisyenlerin eylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi ve ceza almalarının 'hak ihlali' olduğu yönünde verilen karar kabul edilemezdir. AYM'nin aldığı karar, bu aziz vatanı seven bütün vatandaşlarımızı ve bizleri derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Ülkemizin terörle mücadele doğrultusunda kararlılığını kırmak ve dünya kamuoyu önünde bizleri suçlu gösterme gayretinde olanların hazırladığı ve imzaladığı 'Sözde Barış Bildirisi' hak arayışı ve ifade özgürlüğü sınırlarında kabul olunamayacak bir metindir. Bu karanlık çabaya hizmet edenler ise devletimizin bölünmez bütünlüğünün vurgulandığı anayasamıza aykırı hareket etmişlerdir.



Bilginin ve özgür düşüncenin merkezi olan yükseköğretim kurumlarından biri olan Bartın Üniversitesi, Ülkemizin bağımsızlılığına, her bir yurttaşımızın huzur, güven ve refahına halel getirmeyecek tüm fikirlerin yanındadır. Aynı şekilde üniversite olarak, sözde manifestoda olduğu gibi asılsız ve kasıtlı ithamların da karşısındayız ve olmaya devam edeceğiz. Devletimizin kararlı duruşu ile yapılan operasyonlar neticesinde bitme noktasına gelen terör örgütlerini meşrulaştırmak için yapılan tüm çabalar sonuçsuz kalacaktır.



Bu vesile ile Bartın Üniversitesi olarak, büyük bir kararlılıkla devam eden terörle mücadelemizi sekteye uğratma çabası içinde olan her sinsi girişimin ve ülkemizi karalamak isteyenlerin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna beyan ediyoruz." - BARTIN

Kaynak: İHA