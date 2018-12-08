Bartın
Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)
Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)
1 HAFTA ÖNCE EVLENMİŞTİ
Bartın'ın Amasra
ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Erkan Kalender, bir hafta önce evlenmişti. Vali Yardımcısının eşi Enise Kalender, bugün Valilik'te düzenlenen törende gözyaşlarına hakim olamazken, ayakta durmakta zorlandı. Çiftin bir hafta önceki nikahında çekilen görüntüler ise yürekleri dağladı.
Amasra,Bartın
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:12