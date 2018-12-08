Bartın Vali Yardımcısı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti (3)

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:27



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:27

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİBartın'ın Amasra ilçesinde otomobili ile refüje çarpması sonucu yaşamını yitiren Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için Ankara'da Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Erkan Kalender'in babası Sait, annesi Cahide Kalender ve diğer yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Soylu, acılı baba Sait Kalender'e başsağlığı diledi. Erkan Kalender'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.Kaan ULU/ANKARA,