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Bartın Valisi Güner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:34Bartın Valisi Güner, AA'nın
Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güner, daha sonra oylama yaptı.
Vali Güner, kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşamda İsa Terli'nin " 'un incisi", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraflarını seçti.
AA'nın oylamasında bu yıl da birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Güner, "Anadolu Ajansını seviyoruz ve AA'nın bu tür faaliyetlerine katkı sağlamaktan mutluyuz." dedi.
Haber kategorisinde "Teröre başörtülü yanıt" fotoğrafını, bu tür davranışları desteklemek için seçtiğini anlatan Güner, "Yaşam kategorisinde, Türk milleti için ayrı bir anlamı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yer aldığı 'İstanbul'un incisi' fotoğrafını seçtim. Son olarak 'Millilerden asker selamı' adlı fotoğrafa da gururla oy verdim." ifadelerini kullandı.

Sinan Güner, İstanbul, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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