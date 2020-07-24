Bartın Valisi Güner'den açıklama Bakım merkezinin müdür ve görevlileri uzaklaştırıldı

BARTIN Valisi Sinan Güner özel bakım merkezinde çalışan 4 kişinin tutuklandığını belirterek, 'Orasının yönetimini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü üstlendi. Müdür ve diğer görevlileri uzaklaştırıldı. Şimdi kamu gibi oldu' dedi.

Bartın'da bulunan ve 56 şizofreni hastasının bakımının yapıldığı özel bir bakım merkezinde personelin hastalara kötü muamele yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılarak, 4 personel tutuklandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, 'Zaten bu olay ilk olarak Bartın Valiliği'ne başvurulmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu olay tamamen adli bir olaydır, kişilere eziyet etmek bir suçtur. Bu olay bir kişinin işe geç gelmesi değildir, kişinin vücuduna yapılan bir davranış olduğunu için farklı bir durum, konuyu Cumhuriyet savcımızla kolluk güçlerimizle başından beri takip ediyoruz. Sonraki süreçte delillendirme aşamasına geçildi. Bu konu kısa sürede olan bir olay değildir, izledik takip ettik ve delillendirildi. Sonrasında yapılan operasyonla tutuklamalar oldu. Tabi artık konu adli bir olay olduğu için çok fazla bir şey söylememiz bir anlamı yoktur.' dedi.

Özel bakım merkezinin olaydan sonra bütün personelin değiştirildiğini belirten Vali Güner, 'Şu anda oranın yönetimini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü üstlendi. Müdür ve diğer görevlileri uzaklaştırıldı. Şimdi kamu gibi oldu, yani kayyum ataması ama faaliyeti devam ediyor.' diyerek konuştu.