Bartın Valisi Güner, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:16



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:16

Bartın Valisi Sinan Güner, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.Geçen hafta göreve başlayan Güner, bir restorandaki kahvaltı programında gazetecilerle tanışma toplantısı düzenledi.Güner, burada yaptığı konuşmada, görevinin ilk gününde bir mesaj yayınladığını ve burada yer alan hususların arkasında durmak için mesajın basın yayın organlarında özellikle yayınlanmasını istediğini söyledi.İletişime önem verdiğini, basınla her zaman aktif bir şekilde iletişim halinde olacağını, sosyal medya ve basının halkla ilişkilerdeki öneminin bilincinde olduğunu anlatan Güner, şöyle konuştu:"Bartın'da göreve başlayalı 1 hafta oldu. Bu zaman içerisinde bize yoğun ziyaretler oldu, biz de çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Tabi görüştüğüm herkesten il hakkında bir şeyler öğreniyorum. Bu açıdan bu ziyaretleri önemli buluyorum. Benim çalışma prensibimi 4 soru oluşturacak. Bunlar, 'il olarak neredeyiz, nereye varmak istiyoruz, nasıl ulaşabiliriz ve başarılı olduk mu?' sorularıdır. İnşallah, hep beraber Bartın'a hayırlı hizmet etme imkanı buluruz."