20.06.2019 18:41
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Bartın Valisi Güner: "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun...

Bartın Valisi Sinan Güner, merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Bartın Valisi Sinan Güner, merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Vali Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sağanağın etkili olduğunu söyledi.
Güner, bölgeye gittiğini dile getirerek, "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. En önemli konu bu. Beldeye ulaşım için iki güzergah var. Biri açıldı, kara yolları ekipleri müdahale etti. Diğer güzergahta iş makineleri tarafından açılmaya çalışılıyor." diye konuştu.
Vali Güner, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve çalışmalara başladığını kaydetti.Bartın Valisi Güner: Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun...
Kaynak: AA
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