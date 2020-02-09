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Bartın ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli

Bartın ve Zonguldak'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

09.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:48Bartın ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli
ve 'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Zonguldak'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Zonguldak, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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