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Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler

Bartın'da, motoru alev alan otomobili söndürmek için apartman sakinleri balkondan su dökerek yangının büyümesine engel oldu. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

28.09.2019 15:01

Bartın'da, motoru alev alan otomobili söndürmek için apartman sakinleri balkondan su dökerek yangının büyümesine engel oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan otomobil söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Bartın Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın önünde park halinde bulunan otomobil motorundan alev aldı.

YANGINA BALKONDAN MÜDAHALE ETTİLER

Dumanların balkonlardaki dairelere ulaşmasının ardından vatandaşlar balkonlara çıkarak, yangına müdahale etti. Binanın 4'üncü ve 5'inci katında oturan kadınlar, kovalara su doldurduktan sonra yanan otomobilin üzerine dökerek, yangının büyümesini önledi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler

Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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