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Bartın yangında yaşlı kadın yanarak, öldü

Yangında yaşlı kadın yanarak, öldüBARTIN'a bağlı Mekeçler köyünde yaşayan Fatma Kemik (72), evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

23.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:52
Yangında yaşlı kadın yanarak, öldü
BARTIN'a bağlı Mekeçler köyünde yaşayan Fatma Kemik (72), evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.
Yangın, akşam saatlerinde Mekeçler köyündeki 2 katlı binada meydana geldi. Oğlu Hüseyin Kemik'in işte olduğu sırada aynı 2. katta yaşayan annesi Fatma Kemik'in evinden dumanlar yükselmeye başladı. Köyde yaşayanlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdiler. Köye gelen Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevler nedeniyle evden dışarı çıkamayan Fatma Kemik'in yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlu Hüseyin Kemik ise annesinin ölüm haberini alınca evin önünde sinir krizi geçirdi.
Jandarmanın incelemesinin ardından köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaşlı kadını evden çıkartarak, otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın yangında yaşlı kadın yanarak, öldü

Bartın, Güncel

Kaynak: DHA


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