BARTIN Yavru karaca keçi sütüyle beslendi

Yavru karaca keçi sütüyle beslendiBARTIN'da bir vatandaşın derede bulduğu yavru karaca, Milli Parklar ekiplerince veterinere götürüldü.

28.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:33
Yavru karaca keçi sütüyle beslendi
BARTIN'da bir vatandaşın derede bulduğu yavru karaca, Milli Parklar ekiplerince veterinere götürüldü. Yavru karacanın beslenmesi için keçiden süt içirildi. Bartın Cöcü Köyü'nde deredeki suyun içinde vatandaşlar tarafından bulunan 1 haftalık yavru karaca jandarma ekiplerine teslim edildi. Arıt Jandarma Karakolunda biberonla süt verilen karaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Milli Parklar ekipleri karacayı veteriner hekime götürdü. Veterinerde, 1 kio 420 gram olduğu tespit edilen yavru karacanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yavru karaca daha sonra beslenmesi için Akgöz köyünde keçi besleyen aileye geçici olarak teslim edildi. Yavru karacanın beslenmesi için keçiler tutularak süt içmesi sağlandı. Karaca, biberona keçi sütü konularak da beslendi. Karacanın 1 haftalık beslenmesinin sonrasında Sinop Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edileceği belirtildi. BARTIN Yavru karaca keçi sütüyle beslendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bartın, Güncel, Haber

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