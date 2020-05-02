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BARTIN Yurtta kalanlara doğum günü sürprizi

Yurtta kalanlara doğum günü sürpriziBARTIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelmeleri nedeniyle yurtta bulunan 3 kişinin doğum günü kutlandı.

02.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:55
Yurtta kalanlara doğum günü sürprizi
BARTIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelmeleri nedeniyle yurtta bulunan 3 kişinin doğum günü kutlandı.
Fransa'dan 23 Nisan günü uçakla Ankara'ya buradan da Bartın'a getirilen 317 kişi, Hacı İbrahim Paşa Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Dün, Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri üyeleri, yurtta kalan 22 yaşına giren Gözde Rana, 53 yaşına giren Kahraman Şişman ve 56 yaşına giren Hacı Pamuk'un doğum günlerini pasta ile kutladı. Kahraman Şişman büyük şaşkınlık yaşarken, "Bende şu anda odada hatıralarımı deftere yazıyordum. Mutlaka bu sürprizi de günlüğüme ekleyeceğim. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bize sağlanan imkanlardan çok memnunuz. Bu bana çok büyük sürpriz oldu." dedi. BARTIN Yurtta kalanlara doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Fransa, Bartın, Güncel, Haber

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