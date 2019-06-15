BARTIN Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Amasra'da başladı

Zıpkınla Balık Avı Türkiye
Şampiyonası Amasra
'da başladı
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Bartın
'ın Amasra ilçesinde başladı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) düzenlediği TSSF Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Kulüplerarası Şampiyonası dün kortej yürüyüşü ile başladı. 16 kulüp, 60 sporcunun katıldığı şampiyonada bugün sabah Amasra büyük limandan çıkış yapan sporcular, Tarlaağazı mevkiinde belirlenen alanlarda dalış yaptı. Türkiye şampiyonasının final startını TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, komodor teknesinde verdi. 5 saat sürecek yarışmalarda Sahil Güvenlik Batı Karadeniz
Bölge Komutanlığına bağlı 1 adet bot ile dalgıçlar güvenlik önlemi aldı.
Şahin Özen yaptığı açıklamada, 'Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu olarak yaptığımız elemelerin ardından şimdi de kulüplerarası final müsabakalarını Amasra'da yapıyoruz. Türkiye'nin en iyi 16 kulübü ve sporcuları Tarlaağazı mevkiinde 10 kilometrelik alanda yarışacaklar. Yarışmacılarımız kategorilerine göre, balığın cinsine ve ağırlığına göre puanlamaları yapılacak. Sonrasında Milli Takıma girecek sporcularımız belli olacak.ö dedi.