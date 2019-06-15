BARTIN Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası, Amasra'da başladı

Zıpkınla Balık Avı Türkiye
Şampiyonası, Amasra
'da başladı (2)
KULÜPLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Kulüplerarası Şampiyonası'na 16 kulüp, 60 sporcu katıldı. Bugün sabah Amasra büyük limandan çıkış yapan sporcular, Tarlaağazı mevkiinde belirlenen alanlarda dalış yaptı. Amasra açıklarında 5 saat boyunca sporcular kıyasıya mücadele etti. En yüksek puanı almak için zıpkınla balık avladı. Yarışma sonunda Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Gökçeada
Spor Kulübü birinci, Bodrum
Su Sporları Kulübü ikinci, İstanbul
Boğaziçi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
Bireysel branşta ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Hakan Gencer
birinci, İstanbul Boğaziçi Spor Kulübü sporcusu Tufak Akbayrak ikinci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ozan Önen
ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Amasra Kültür Park'ta düzenlenen törenle verildi. TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile
Kaymakamı Şeyma Polat sporculara ödüllerini verdi.
En yüksek puanı toplayan kulüpler ve sporcularından en iyi dereceyi elde ederek milli takım kadrosunu oluşturacak 3 as, 2 yedek sporcu, Eylül
ayında Danimarka
'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.