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Bartınlı 80 yaşındaki Nazmiye nine şivesiyle ilgi odağı oldu

Bartınlı 80 yaşındaki Nazmiye nine şivesiyle ilgi odağı oldu Bartın Merkeze bağlı Ulugeçit Köyü'nde yaşayan Nazmiye Dalkıran'ınyeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınının sona ermesinin ardından yapacaklarını söylediği videosu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

11.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:00
Bartınlı 80 yaşındaki Nazmiye nine şivesiyle ilgi odağı oldu
BARTIN - Bartın Merkeze bağlı Ulugeçit Köyü'nde yaşayan Nazmiye Dalkıran'ınyeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınının sona ermesinin ardından yapacaklarını söylediği videosu sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından evde durmaktan sıkılan 80 yaşındaki Nazmiye Dalkıran'ın çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dalkıran, bahçede otururken oğlu tarafından çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan videosunda eline aldığı sopasını yere vurarak, "Vallahi korona bir kalksın, şart olsun akşama kadar pazarlarda gezeceğim. Her tarafı gezeceğim, İstanbul'a da gideceğim, çocuklarımı görmeye gideceğim. Bu günleri bir göreyim, vallahi de gideceğim, billahi de gideceğim" ifadelerini kullandı.
Yerel şivesi ile izleyen herkesi güldüren video ile Nazmiye teyze sosyal medyada fenomen biri haline geldi. Bartınlı 80 yaşındaki Nazmiye nine şivesiyle ilgi odağı oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Bartın, Genel
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