Bartınlı "Genç Çiftçilere" 14 Milyon Lira Destek Sağlandı

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:21



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:21

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, ilde kırsal kalkınmaya son 3 yılda 472 Genç Çiftçi Projesi ile 14 milyon 160 bin lira hibe desteği verildiğini bildirdi.Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi kapsamında Bartın'a önemli hibe desteği verildiğini belirtti.Bu kapsamda 2016'da 152 projeye 4 milyon 560 bin, 2017'de 157 projeye 4 milyon 710 bin, bu yıl da 163 projeye 4 milyon 890 bin lira destek sağlandığını aktaran Tunç, 3 yıllık hibe desteği miktarının ise 472 proje için 14 milyon 160 bin lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.Tunç, sağlanan hibe desteklerin, hayvancılık ve tarımsal üretimi amaçlı malzeme dağıtımı ve tesis kurulumu şeklinde olduğu ifade ederek, bu dönemde bin 659 büyükbaş düve, 75 manda, 2 bin 369 koyun, 2 bin 360 arılı kovan dağıtıldığı, ayrıca 35 sera, kanatlı hayvan, mantar yetiştiriciliği tesisi kurulduğunu bildirdi.