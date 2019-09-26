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Barut: "'Beyaz altın' kara talihimiz olmasın"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, hasadı süren pamukta üreticilerin dertlerine derman bulunmazsa gelecek yıl pamuk tarlalarının yerinde yeller eseceğini ifade etti.

26.09.2019 09:20Barut:
CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, hasadı süren pamukta üreticilerin dertlerine derman bulunmazsa gelecek yıl pamuk tarlalarının yerinde yeller eseceğini ifade etti.

Barut, pamuk hasadının sürdüğü Karataş Ovası'nda incelemelerde bulundu. Hasat yapılan bir pamuk tarlasında üreticilerin sorunlarına değinip çözüm önerilerini paylaşan Barut, "Çukurova'nın esas ve ana ürünü pamuktur. Pamuk hasadı hızla sürüyor ama üreticilerimiz derin bir endişe içerisinde. 'Beyaz altın' pamuk bu yıl üreticinin kara talihi oldu" diye konuştu.

Geçen yıl pamuk hasadı başladığında 1 kilogram kütlü pamuğun 4.5 liradan satıldığını hatırlatan Barut, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 4.5 liradan başlayan pamuk kilogram fiyatı, bu hasat döneminde 3 lira civarında seyrediyor. Üreticiler karamsar şekilde bekliyor. Üreticilerimiz ektiğinden ve hasattan memnun değiller. Tüm girdiler, mazotta, ilaçta, tohumda en az iki kat arttı. Üretici korku ve endişe yaşıyor. Ürettiğinin altında bir fiyatla ürün satıyor. Aradaki farkın yağlı tohumlarda uygulanan teşvik primi ile telafi edilmesini istiyor. Bu rakam en az 1.5 lira olmalı ve çiftçiye peşin ödenmelidir. Önümüzdeki yıl pamuk ekili yerlerde başka ürünlerin olmasını istemiyorsak, pamuk üreticisini desteklememiz gerekiyor. Beyaz altın kara talihimiz değil şansımız olmalıdır." - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

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