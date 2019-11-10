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Barzani ile Abu Dabi Veliaht Prensi Irak'taki gelişmeleri görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

10.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:50Barzani ile Abu Dabi Veliaht Prensi Irak'taki gelişmeleri görüştü
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
IKBY Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gelen Barzani, Veliaht Prens Al Nahyan ile bir araya geldi.
Barzani ile Veliaht Prens Al Nahyan görüşmede, Irak ve bölgenin güvenlik, siyasi istikrar ve huzurunun korunmasının önemini vurguladı.
İkilinin Bağdat-Erbil hattındaki sorunların çözümüne yönelik yürütülen müzakerelerin ele alındığı görüşmede, Irak ve IKBY'nin komşu ve bölge ülkeler ile ilişkisinin tartışıldığı da ifade edildi.
Görüşmede, terörün yeniden yapılanması tehlikesine dikkat çekildi. Barzani ile Veliaht Prens Al Nahyan, terör konusunda küresel ve bölgesel iş birliğinin önemine işaret etti.
Barzani ile Veliaht Prens Al Nahyan'ın, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra yatırım fırsatlarını da ele aldığı kaydedildi.

Mesut Barzani, Abu Dabi, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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