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Barzani: "Irak'taki değişiklikler anayasa çerçevesinde olmalı"

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, ülkedeki her türlü değişimin anayasaya göre tüm unsurların hakkı göz önünde tutularak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

30.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:02Barzani:
Eski Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, ülkedeki her türlü değişimin anayasaya göre tüm unsurların hakkı göz önünde tutularak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.
Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı da olan Barzani, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diktatörlüğe dönüşmeyecek ve krizin sona ermesine katkı sağlayacak her türlü adımı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Barzani, "Irak içinde yapılacak her türlü değişiklik anayasaya göre ve tüm unsurların hakları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır." dedi.
Kürtlerle iyi ilişkilere sahip Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin dün istifa edeceği kararını duyurmasından sonra Barzani'nin böylesi bir açıklama yapması dikkat çekici. Zira Kürtler, Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde Abdulmehdi'yi desteklemiş, sorunun 1 yıldır görevde olan başbakanla alakalı olmadığını, 15 yıldır ihmal edilen anayasanın uygulanmaması olduğunu belirtmişti.
IKBY, Abdulmehdi'nin başbakanlık koltuğunda olmasını iyi bir fırsat kabul ederek, 2014 yılından bu yana Erbil ve Bağdat arasındaki petrol bütçe sorunun çözümü için yol katetmişti.
Erbil ve Bağdat, söz konusu sorunun çözümü için geçen hafta ön anlaşmaya vardıklarını, bu hafta da nihai anlaşmanın imzalanacağını duyurmuştu.
Irak'taki kanlı gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Mesut Barzani, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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