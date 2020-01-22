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Baş Antrenörümüz Cabadak açıklamalarda bulundu

Lige genç ve mücadeleci bir kadro oluşturarak başlayan ve ligin ilk yarısında aldığı başarılı sonuçlarla kamuoyunun takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, TBL 16'ncı haftasında Bornova Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

22.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:50Baş Antrenörümüz Cabadak açıklamalarda bulundu

Bu önemli karşılaşma öncesi Baş Antrenörümüz Cabadak da açıklamalarda bulundu.

Türkiye Basketbol Ligi 2019-2020 sezonuna genç ve mücadele gücü yüksek oyuncularla başlayan Büyükşehir Belediyesporumuz, oynadığı güçlü takım oyunu ve son topa kadar bitmeyen mücadele hırsı ile ligin ilk yarısını 24 puanla dördüncü sırada tamamladı. Dev adamlarımız, ikinci yarıya Belediyespor karşılaşması ile deplasmanda başlayacak. Bu önemli müsabaka öncesi Manisa Büyükşehir Belediyespor Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak, ikinci yarıya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Cabadak, "En İyi Mücadelemizi Ortaya Koyacağız"

İkinci devre öncesi takımdaki sağlık sorunlarına dikkat çeken Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak, sağlıklı oyuncu grubuyla en iyi sonuçları almayı hedeflediklerini söyledi. Cabadak, "Bornova Belediyespor karşılaşması ile ikinci devrenin ilk maçına çıkacağız. Herkesin beklentisinin üzerinde ilk yarıyı iyi bir yerde bitirdik. Puan durumunda 11 takımın birbirine çok yakın bir durumu var. Kazanılan kaybedilen bir maç sıralamayı çok etkileyecektir. 3 haftalık süreçte, puan olarak bize yakın ekiplere karşı oynayacağız. 1 aydır sağlık problemleri dolayısıyla tam takım olamadık. Yeni aldığımız oyuncuların adaptasyon sürecindeyiz. Tam kadro olabilirsek ve sağlık problemi yaşamazsak, 3-4 hafta içerisinde tekrar ritim yakalayacağımızı inanıyorum. Bornova maçına da en iyi şekilde hazırlanıp, elimizdeki sağlıklı oyuncu grubuyla en iyi sonucu almak için mücadelemizi ortaya koyacağız" diye konuştu.


Büyükşehir Belediyespor, Bornova, Ceyhun, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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