Baş Belaları" İzleyiciden Tam Not Aldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:08



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:08

Bozüyük Belediyesi tarafından "Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir" sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri kapsamında "Baş Belaları" adlı komedi oyunu sahnelendi.Sevilen sanatçılar Yosi Mizrahi, İpek Tanrıyar ve Dost Elver gibi isimlerin yer aldığı yönetmenliğini İrfan Kangı'nın yaptığı oyun festival kapsamında Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelendi. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun beğeni ile izlendi.Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin 2 perdelik gösterim sonrası sahneye gelerek Belediye Başkanı Fatih Bakıcı adına tiyatro ekibini performanslarından dolayı tebrik ederek, günün anısına plaket takdim etti. Kendilerini Bozüyük'te ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yardımcısı Keskin "Bu akşam burada sahne alarak şehrimizde misafirimiz olan değerli tiyatro sanatçılarımıza başarılı performanslarından dolayı sizler ve belediyemiz adına teşekkür ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi. - BİLECİK