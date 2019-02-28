"Baş Döndüren" Hikayesiyle The Oa Geri Dönüyor!

OA, bir Rus mirasçı olarak bambaşka bir hayat yaşadığı ve kendini yeniden Hap'in esiri olarak bulduğu boyutlar arasında gidip gelirken karşımıza çıkıyor. The OA II. Kısım'da, sırra kadem basan Michelle Vu'yu bulma görevini üstlenen özel dedektif Karim Washington ile tanışıyoruz. Karim, Michelle'in akıbeti ve başka çocukların da kaybolmasıyla bağlantılı Nob Hill'deki bir evle ilgili gizemi çözmeye çalışırken yolu OA ile kesişiyor. Bu esnada, diğer boyutta, OA'in hikayesini ve anlattığı akıl almaz gerçekliklerin arkasında yatanları anlamak üzere BBA, Angie ve çocuklar bir maceraya atılıyor.

The OA II. Kısım, aynı zamanda dizide rol da alan Brit Marling ve Zal Batmanglij'in imzasını taşıyor. İkili, sekiz bölümlük destanı birlikte tasarlayıp yazdı.

Jason Isaacs, Emory Cohen, Patrick Gibson, Phyllis Smith, Brendan Meyer, Ian Alexander, Brandon Perea ve Sharon van Etten bu sezonda da dizide boy gösteriyor. Yeni sezonda kadroya katılan isimler arasında Kingsley Ben-Adir ve Chloë Levine var. II. Kısım'ın konuk oyuncuları ise Paz Vega, Irene Jacob ve Riz Ahmed.

Yapımcılığımı Aida Rogers'ın, yürütücü yapımcılığını ise Plan B'den (Oscar ödüllü 12 Yıllık Esaret'in yapımcıları) Michael Sugar, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner ve Sarah Esberg'in üstlendiği The OA II. Kısım bir Netflix orijinal yapımı.

Kaynak: Bültenler