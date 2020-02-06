Baş dönmesi Hormonal bir hastalığın belirtisi olabilir

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, baş dönmesi sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olduğunu ve pek çok hastalıkta bir belirti olarak ortaya çıkabileceği gibi hormonal bir hastalığa da işaret edebileceğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, baş dönmesine neden olabilecek hormonal hastalıklara ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Tiroid bezinin az çalıştığı Hipotiroidi; halsizlik, yorgunluk, kilo artışı, kabızlık, yüzde ve ayaklarda ödem gibi belirtilerin yanı sıra baş dönmesi ile de kendini gösterebilir. Ülkemizde her 100 kadının 20'sinde görülen Hipotiroidi, kadınları daha çok etkiliyor. Öte yandan tiroid bezinin fazla çalışması anlamına gelen Hipertiroidi ise; çarpıntı, terleme, iştah artışı, kilo kaybı, sinirlilik ve el titremesi ile birlikte baş dönmesi belirtisi ile de ortaya çıkabilir. Hipertiroidi her yaştaki bireyleri etkilese de kadınlarda, erkeklere göre 10 kat daha fazla görülür."

Düzensiz kan şekeri, başınızı döndürebilir!

Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, "Diyabette (şeker hastalığı) kan şekeri çok düşüyor ya da çok yükseliyorsa baş dönmesi olabilir. Şeker yükseldiğinde ağız kuruluğu, çok su içme ve çok idrara çıkma, halsizlik, aşırı sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü ile birlikte baş dönmesi de gibi sonuçlar doğurabilir. Şeker düştüğünde ise aşırı terleme, üşüme hissi, acıkma, bilinçte bulanıklık, uyku hali ve yine baş dönmesi olabilir. Yine Böbrek Üstü Bezi Yetmezliğinde (Addison Hastalığı) tansiyon düşüklüğü ile birlikte baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama ve deri renginde koyulaşma görülebilmektedir" diye konuştu.

Ne tür baş dönmesi hormonal hastalıklardan kaynaklanır?

Hormonal hastalıklardan kaynaklanan baş dönmesini tarifleyen Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, "Göz kararması, başta sersemlik hissi, ayakların yerden kayıyor gibi olması da hasta tarafından baş dönmesi olarak tanımlanabilir. Pozisyonel olarak ortaya çıkan ve iç kulaktaki ve santral sinir sisteminin denge ile ilgili organların hastalıklarında görülen vertigonun bunlardan ayırt edilmesi gerekir" dedi ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hormonal nedenli baş dönmesi olduğunda ilgili hormon hastalığının tespiti için bir endokrin uzmanına başvurulması gereklidir. Hastalık teşhis edildiğinde ve buna uygun tedavi uygulandığında söz konusu şikayetlerde düzelecektir."