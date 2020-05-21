Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir

Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilirİlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/- Hastaların 'dönme hissi' olarak tarif ettiği vertigonun bir nedeni de vitamin eksikliği. Yapılan son araştırmalara dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.

21.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:29

Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/- Hastaların 'dönme hissi' olarak tarif ettiği vertigonun bir nedeni de vitamin eksikliği. Yapılan son araştırmalara dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, 'Demir eksikliği anemisi, B12 ve D vitamini eksikliği vertigoya neden oluyor' dedi.

Vertigo nedenleri arasında en fazla Benign pozisyonel paroksismal vertigo olarak bilinen iç kulak hastalığı sayılıyor. Halk arasında 'kristallerin oynaması' olarak bilinen hastalık, toplumun yüzde 10'unu etkiliyor. 65 yaş üstü kişilerde daha fazla görülen vertigonun bu yaş grubunun yüzde 30'unu etkilediğini ifade eden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, hastalık hakkında önemli bilgiler verdi.

65 YAŞ SONRASINDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜR

İç kulaktaki kristallerin bulunduğu yerden ayrılmasıyla bir dakikadan kısa süren dönme hissi olduğunu ve bunun yatakta sağa ve sola dönüşlerle tetiklendiğini ifade eden Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, 'Buna bazen bulantı ve kusma eşlik eder. Bu hastalığın 65 yaş sonrası daha fazla görülme sebebi iç kulakta yer alan ve halk arasında kristaller adı verilen kalsiyum karbonat kristallerinin yaşla birlikte dejenere olmasıdır" diye konuştu.

VİTAMİN EKSİKLİĞİNE DİKKAT

Vertigonun menopoz dönemindeki kadınlarda erkeklere oranla 3 kat fazla görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Tatlıpınar, "Bunun sebebi bu dönemde östrojen düzeyinin ve hastaların kemik yoğunluğunun azalmasıdır. D vitamini seviyelerindeki düşmeler de etkili olur. D vitamini kalsiyum ve kemik metabolizmasında önemli bir role sahiptir. Kristaller olarak ifade edilen maddelerin oluşumunda D vitamini önemli bir rol oynar. Bunların bulundukları yerden yarım daire kanallarına düşmesi D vitamini eksikliği ile kolaylaşabilir. Bazı dahili hastalıklar da vertigoya neden oluyor. Bunların arasında tansiyon yükseklikleri, tiroit problemleri yer alabildiği gibi demir eksikliği anemisi, B12 vitamini eksikliği vardır" uyarısında bulundu.

DÖNME HİSSİ VARSA MUTLAKA HEKİME BAŞVURUN

Vertigonun darbe ve kazayla bağlantısı olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Tatlıpınar, şöyle devam etti:

"Bu olaylar kristallerin yerinden oynamasını kolaylaştırır. O nedenle hastalara muhakkak herhangi bir travma geçirdi mi, başını bir yere çarptı mı diye sormamızda fayda var. Bunun dışında vertigo yapan sebepler arasında inme de yer alır. Hastada bir baş dönmesi buna eşlik eden bir bulantı ve kusma varsa mutlak suretle kulak, burun, boğaz doktoruna gitmeli. Hastalara manevralarla, bazı işitme ve denge testleri, kan tahlilleriyle tanı konulabilmektedir. Tanı sonrası tedavi uygulanır. Kişilerin eğer baş dönmesi varsa çaresiz olduklarını düşünmesinler. Mutlak suretle bir kulak burun ve boğaz hekimine gitsinler. Tanısı konulduktan sonra hastaları tedavi edebilmek mümkün. Bazı hastalarımızı hiç ilaç tedavisi vermeden sadece manevra ile tedavi edebiliriz."

Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeditepe Üniversitesi, Güncel, Haber

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