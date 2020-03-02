Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Miktat Kaya, beyincik sarkması belirtilerinin diğer nörolojik hastalıklarla karıştırıldığını söyledi. Doç. Dr. Kaya, "Beyincik dokusunun en uç kısımlarının kafatası içinden boyundaki omurilik kanalı içine sarkmasına verilen isimdir. Baş ve omuz ağrısı beyincik sarkmasının belirtisi olabilir" dedi.

Özel Başarı Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Miktat Kaya, beyincik sarkmasının belirtileri ve tedavi yöntemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Genellikle orta yaşlarda ortaya çıkan hastalığın riskli olduğunu ve mutlaka doktora başvurmak gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kaya, Servikal Mr çekilerek doğru teşhisin konulduğunu söyledi.

BEYİNCİK SARKMASININ BELİRTİLERİ

Ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma, yutma güçlüğü, işitme kaybı, baş dönmesi, boyun ağrısı, vücudun üst kısmında zayıflık, ağrı ve sıcaklık duyusu kaybı, denge kaybı ya da yürümede zorluğun beyincik sarkmasının belirtileri olarak sıralayan Doç. Dr. Kaya, "Hastalar genellikle baş ağrısı belirtisi ile nöroloji, omuz ağrısı nedeniyle fizik tedavi birimine baş vuruyor. Bu nedenle kişilere, boyun fıtığı, fibromiyalji, anxiete tanıları konularak beyincik sarkması teşhisinde geç kalınıyor" diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMİLERİ

MR çekilerek tanı konulduktan sonra 1 santimin üzerindeki sarkma ve klinik bulgularda ameliyat önerdiklerini aktaran Doç. Dr. Kaya, "Önceden ameliyatlarda, beyinciğin zarı açılarak cepleştirme yapılırdı. Günümüzde, 'suboksipital dekompresyon' tekniğini kullanıyoruz. Beyincikteki sıkışmayı ortadan kaldırmak için kemik dokuyu 2-2,5 santim açıyoruz ve c-1 dediğimiz birinci servikal omurganın arka tarafındaki lamineyi traşlayarak arka taraftan dekompresyon sağlayıp basıyı ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

HASTA 3-4 GÜN SONRA TABURCU OLUYOR

Operasyondaki başarı oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Miktat Kaya, "Hastayı 3-4 gün sonra taburcu ediyoruz. Duruma göre, 6 ay ile 1 yıl içinde MR çekerek kontrol ediyoruz" dedi.