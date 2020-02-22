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Başağmez'den Bursa Valisi Canbolat'a veda

Bursa'da 4,5 yıldır Basın İlan Kurumu Müdürlüğü yapan Osman Başeğmez, Diyarbakır'a İl Müdürü atanması sebebiyle Vali Yakup Canbolat'a veda ziyaretinde bulundu.

22.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:13Başağmez'den Bursa Valisi Canbolat'a veda
'da 4,5 yıldır Basın İlan Kurumu Müdürlüğü yapan Osman Başeğmez, 'a İl Müdürü atanması sebebiyle Vali Yakup Canbolat'a veda ziyaretinde bulundu.

Uzun yıllar 'da gazetecilik yaptıktan sonra Basın İlan Kurumu'nda görev alan, gerek sektör gerekse bürokrasi ile güzel dostluklar kuran Başeğmez, Bursa'daki görev süresinde gazetecilerin istihdamına yönelik önemli projelere imza attı. Gerçekleştirilen Yeni Nesil Gazetecilek Eğitimi programlarında çok sayıda iletişim mezununu sektöre kazandıran Başeğmez'e hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, Diyarbakır'da da aynı başarıyı göstereceğine inandığını söyledi. Başeğmez'in Diyarbakır'da yeni görevine önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. - BURSA

Basın İlan Kurumu, Diyarbakır, Konya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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