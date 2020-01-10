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Başak Çalık "No No No" diyor!..

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk single çalışması "Bye Bye" ile dikkatleri üzerine çeken Başak Çalık'ın ikinci single çalışması "No No No" yine Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor!..

10.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:01Başak Çalık

Türk pop müziğine yepyeni bir yaklaşımla farklı bir soluk getirmek isteyen Başak Çalık'ın "No No No'' şarkısının sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Alişan 'ya ait.

SILVYO BEHMOARAS YÖNETMENLİĞİNDE PARTİ TADINDA KLİP!..

Renkli dans sahnelerine sahip olan, şarkının enerjisini ve rengini ekranlara yansıtan klibin yönetmenliğini Silvyo Behmoaras üstlenirken, parti tadındaki klipte Başak Çalık'a kalabalık bir dans grubu da eşlik etti. İlgi çekici dans koreografisi ise Zafer Tunç tarafından hazırlandı.

BAŞAK ÇALIK KİMDİR?

Dinleyenlerin, "O Ses Çocuklar" programındaki performansından hatırladığı, henüz 16 yaşındaki genç yetenek Başak, programın ardından 2018 yılında İtalya'da düzenlenen Uluslararası Müzik Yarışması'nda "Pop/Şan" kategorisinde birinci olarak müzik serüvenine devam etti. Henüz 13 yaşında başladığı söz ve beste çalışmaları da enerjik ve renkli şarkısı ''Bye Bye'' ile taçlandı.

"Başak Çalık – No No No'' 10 Ocak Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında. Şarkının renkli klibi ise Music YouTube kanalında!..


Türkiye, Göksu, Sony, Güncel

Kaynak: Bültenler

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