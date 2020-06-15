Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan şahıslardan biri serbest bırakılırken "Vedat Muti" kullanıcı isimli şahsın sorgusu devam ediyor.

15.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:08

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde ahlak dışı paylaşımlar yapılmasına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şahıstan biri serbest bırakıldı. Paylaşımı yapan "Vedat Muti" adlı kullanıcının ise sorgusu sürüyor.

DEMİRTAŞ'A DESTEK YAĞDI

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı gelirken paylaşımı yapan kişiye tepki gösterildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. dün gözaltına alındı.

"PAYLAŞIMI BEN YAPMADIM" DEYİNCE SERBEST BIRAKILDI

Devam eden soruşturma kapsamında V.Y. de gözaltına alındı. V.Y. emniyetteki sorgusunda paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi. Yapılan incelemede V.Y.'nin paylaşımı yapmadığı anlaşılınca emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. V.M.'nin ise sorgusu devam ediyor.

Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Son dakika: 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo’nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü Haber
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Haberler››Güncel››Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:07: Buğday tarlasında çilek yetiştiren çiftçi siparişlere yetişemiyor - Haber 11:07: Kara suları, 38 yıldır Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet - Haber 11:07: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. - Haber 11:07: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha... - Haber 11:05: Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 10:17: Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor - Ekonomi 10:15: Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu - Haber 10:08: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir - Haber 10:12: Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı - Magazin