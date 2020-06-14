Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a "VedatMuti7" isimli bir Twitter kullanıcısı hakaret etti. Başak Demirtaş, kendisine yönelik hakarete karşı destek mesajları veren için bir paylaşım yaptı.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN BENİ ARAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Demirtaş mesajında şunları yazdı: "Sosyal medyada dayanışma paylaşımı yapan, dünyanın her yerinden beni arayan, mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum"

NE OLMUŞTU?

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya üzerinden çirkin ve ahlak dışı bir paylaşıma maruz kaldı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan paylaşım için Sakarya Savcılığı harekete geçti ve "VedatMuti7" isimli kullanıcı gözaltına alındı.

HESAP ASKIYA ALINDI

Çirkin paylaşımdan sonra sosyal medyada "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi ile Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi. Öte yandan, saldırgan hesap, Twitter'da şikayetler sonucunda askıya alınırken, hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

BAKAN GÜL: PROVOKATİF SÖZLERE KARŞI GEREĞİ YAPILACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik küfür ve hakaret içerikli tweetle ilgili bir açıklama yaptı ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağını duyurdu.Gül, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerine yer verdi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir'' açıklaması yapıldı.Başlatılan soruşturmada M.V. gözaltına alındı.