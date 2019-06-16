16.06.2019 14:58
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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in babası, Bursa'da toprağa verildi

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in babası kanserden hayatını kaybetti. Dizer'in babası bugün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Stil danışmanı Başak Dizer'in uzun süredir kanser tedavisi gören babası Ali Cengiz Dizer, dün hayatını kaybetti. Ali Cengiz Dizer için Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Başak Dizer ve oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra Dizer ailesi ile yakınları katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un, ayakta durmakta güçlük çeken eşi Başak Dizer'in cenaze töreni boyunca yanından ayrılmadığı görüldü.

Ali Cengiz Dizer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in babası, Bursa'da toprağa verildi

Kıvanç TatlıtuğKıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, babasını kaybetti

Kaynak: DHA
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