16.06.2019 15:41
Haberler»Güncel » Haber

Başak Dizer'in babası, Bursa'da toprağa verildi

Başak Dizer

OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi stil danışmanı Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.


OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi stil danışmanı Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Stil danışmanı Başak Dizer'in uzun süredir kanser tedavisi gören babası Ali Cengiz Dizer, dün hayatını kaybetti. Ali Cengiz Dizer için Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Başak Dizer ve oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra Dizer ailesi ile yakınları katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un, ayakta durmakta güçlük çeken eşi Başak Dizer'in cenaze töreni boyunca yanından ayrılmadığı görüldü. Ali Cengiz Dizer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Bursa
Kaynak: DHA
ali cengiz, Kıvanç Tatlıtuğ, Bursa, Başak Dizer, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:47 Ford Otomotiv, Türkiye'nin lideri!
16:47 DEVLET BAHÇELİ CUMHUR İTTİFAKI, İSTANBUL'U YÜCELTMEYE YEMİNLİDİR -3
16:47 ANTALYA YÜRÜYÜŞ YASAĞINA, KADIN PLATFORMUNDAN TEPKİ
16:46 Tüpü çakmakla kontrol etmeye çalışınca ev alevler içinde kaldı
16:46 Babasının boğazına komando bıçağı sapladı
16:46 ALS hastaları piknikte buluştu
16:45 "AYT müfredata uygun, kazanım dışı soru yok"