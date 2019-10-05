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Başak Kent Tiyatrosu Avrupa'ya açılıyor

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın Gençlik Hareketliliği çalışmaları kapsamında desteklenen, Aydın Başak Kent Tiyatrosu'nun hazırladığı "Filozofların Işığında" adlı proje 7-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Aydın'da gerçekleştirilecek.

05.10.2019 11:34Başak Kent Tiyatrosu Avrupa'ya açılıyor
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın Gençlik Hareketliliği çalışmaları kapsamında desteklenen, Aydın Başak Kent Tiyatrosu'nun hazırladığı "Filozofların Işığında" adlı proje 7-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Aydın'da gerçekleştirilecek.

Aydın'ın ve ülkemizin tanıtılmasına katkı sağlayacak olan bu projede 18-30 yaş arasında ve tiyatroya gönül vermiş otuz katılımcı yer alacak. Türkiye ve Yunanistan olarak iki ülkenin gençleri sanatın birleştiriciliğini, Türk misafirperverliğini ve barışın gücünü Aydın'da deneyimleyecek.

Başak Kent Tiyatrosu Dernek Başkanı Sibel Salcıoğlu projen ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Projenin amacı kapsamında kentimizde yaşamış olan filozofların; Thales, Zoilos, Seikilos ve Bias'ın yaşamış oldukları antik kentler ziyaret edilecek. Filozoflorın düşünce ve öğretilerine vurgu yapılarak hazırlanan kısa tiyatro oyunları; Tralles, Milet, Afrodisias ve Priene antik kentlerinde döneme uygun kostümlerle canlandırılacak. Yapılan tüm çalışmalarda gerçekleştirilecek fotoğraf ve video çekimleri proje bitiminde yabancı ve yerli proje katılımcıları tarafından sosyal medyada paylaşılacak. Ülkemizi ve kentimizi böyle bir projede temsil etmenin onurunu ve heyecanını yaşıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - AYDIN

Avrupa Birliği, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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