Başak Koleji ekolojik okur-yazarlar yetiştiriyor

Özel Başak Koleji, Ekoloji ve Tarım Etkinlikleri dersi ile öğrenciler doğayla uyumlu bir biçimde yaşayabilmeleri için neler yapabileceklerini öğreniyor.



Başak Koleji kampüsünde özel hazırlanan tarım alanlarında anaokulu, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıf öğrencileri kendi bahçelerine kışlık ürünlerini ekiyorlar.



"Doğa insanların tek evidir. Ekoloji bu evi inceleyen bilim dalıdır" ilkesi ile ilerleyen Başak ailesi, çocukların doğayla olan bağlarını güçlendirmek için hayata geçirdiği "Ekoloji ve Tarım Dersi"nde, çocuklar doğadaki yaşam döngülerini, permakültürün ve onarıcı tarımın temellerini öğrenirken doğayla daha uyumlu bir şekilde yaşayabilmek, üretebilmek için neler yapılabileceğini deneyimliyorlar.



Ders ve etkinlikler kapsamında temel ekoloji kavramlarının öğretilmesinin ardından, artan şehirleşmeden ve üretim şekillerinin değişmesinden dolayı doğadan uzaklaşan günümüz çocuklarının ait oldukları yere doğaya, doğal yaşama döndürülmesi sağlanıyor.



Başak Koleji Okul Müdürü Nail Ergun ekoloji eğitiminin öneminden bahsederek, "Yedikleri ürünlerin nereden geldiğini, nasıl yetiştiğini bilen, ekolojik okur-yazar, merak eden, sorgulayan, görerek, duyarak, koklayarak, tadarak ve hissederek yani yaşayarak ekoloji eğitimi alan bireyler yetiştirmek temel amacımızdır. Çocuklarımız böylelikle bir sebze bahçesinin nasıl yapıldığını, nasıl ekildiğini, gıda yetiştirmeyi, gıda saklamayı, su döngüsünün neden önemli olduğunu, toprağın nasıl işlendiğini keşfediyor, tohumun önemini kavrıyorlar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA