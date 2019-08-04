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Başak Koleji'nden kurumsal iş birliği

Aydın Özel Başak Koleji kurumsal işbirliği kapsamında Aydın'da faaliyet gösteren iki firma ile protokol imzalayarak kurumsal iş birliğine gitti.

04.08.2019 11:44 Başak Koleji'nden kurumsal iş birliği
Aydın Özel Başak Koleji kurumsal işbirliği kapsamında Aydın'da faaliyet gösteren iki firma ile protokol imzalayarak kurumsal iş birliğine gitti.

Aydın Özel Başak Koleji, Belinay Tur ve Aydın Kungfu Spor Kulübü ile kurumsal işbirliği kapsamında protokol imzaladı. Belinay Tur kurucusu Önder Uzdil ile Aydın Kungfu Spor Kulübü yöneticisi Murat Kaya'nın ima attığı protokol, Başak Koleji Kurucusu F.Alp Ayaydın'ın imzası ile yürürlüğe girdi. Bu protokol ile Başak koleji ailesi her iki işletmeden de indirimli faydalanabilecek.

Başak Koleji Kurucusu F. Alp Ayaydın, kurumsal işbirliği içerisinde Aydın'da faaliyet gösteren firmalar ile görüşmelerinin devam ettiğini, ileriki dönemlerde diğer firma ve işletme sahipleri ile protokollerin devam edeceğini kaydetti.

Aydın Kungfu Spor Kulubü kurucusu Murat Kaya ve Belinay Tur kurucusu Önder Uzdil, Başak Koleji ile yaptıkları protokolden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN

Murat Kaya, Aydın Özel, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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