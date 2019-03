Başak, Mst ve Claas Gaptarım Fuarında

Kaynak: İHA

SANKO Holding'in tarım ve iş makineleri sektöründeki şirketlerinin makine ve ekipmanları Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda(GAPTARIM) çiftçilere tanıtıldı.Açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu ve diğer yetkililerin katıldığı fuarda sergilenen Başak Traktör ve ekipmanları, MST iş makineleri ve CLAAS tarım makineleri, katılımcılar ve ziyaretçilerin beğenisini kazandı.Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen GAPTARIM ve Gıda Fuarı (GAPFOOD) 9 Mart'a kadar açık kalacak.SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Tarım Makineleri Grup Başkanı Sami Konukoğlu, standı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, ürünler hakkında bilgi verdi. Pakdemirli, stantta sergilenen Başak Traktör'ün kabininde sürücü koltuğuna oturarak, teknik bilgi aldı.Ulaşımı kolay ve yüzde 100 yerli ürünBaşak Traktör Bölge Teknik Sorumlusu Yalçın Serin, fuarda 2047, 2060, 2070, 2075, 2080, 2090, 2100 ve 2110 tek ve çift çeker modellerin tanıtımını yapıtlarını söyledi.Traktörlerin genel özellikleri arasında "kendi sınıflarında en az yakıt tüketimi" avantajının bulunduğunu belirten Serin "Yedek parça konusunda ise ulaşımı kolay ve yüzde 100 yerli üründür. Traktörlerimiz ekonomik olmasının yanında çiftçilerin her ihtiyaçlarına cevap verebilen ürünlerdir. Ayrıca 2075 serilerimiz geniş kabinli yolcu koltuklu traktörlerdir" dedi."Başaklar 16 ileri 8 geri şanzımanlarıyla çiftçinin çalışma esnasında uygun vites aralıkları bulabilmesine imkan sağlıyor" diyen Serin şöyle devam etti, "Yakıt tüketimi konusunda çok iddialıyız. Başaklar kendi sınıfındaki bütün traktörlerden az yakıt tüketiyor. Az yakıt tüketiminin yanı sıra sağlamlığı ile de çiftçilerimiz tarafından tercih ediliyor. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde Başak traktörlerimiz bulunuyor. 2100 ve 2110 serilerinde elektrikli hidrolik sistemi kullanılmaktadır. 47 HP'den 110 HP arasında modellerimizi çiftçilerimize sunuyoruz."Traktör ekipmanlarıBaşak Agri Satış Temsilcisi Mahmut Yılmaz ise fuara toprak işleme ve ekim makinalarını tanıtmak amacıyla katıldıklarını kaydetti.Başak Agri'ye olan talepten çok memnun olduklarını ifade eden Yılmaz, "Amacımız bu fuardan Güneydoğu Anadolu Bölgesine yayılmak ve ürünlerimizi Başak Agri marka güvencesi altında çiftçilerimize ulaştırmak" şeklinde konuştu.Çiftlerin ekim yapmak için her ay farklı ekipmanlara ihtiyaçları olduğuna vurgu yapan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü, "2016 yılından bu yana Başak Traktörlerimizin yanında Başak Agri olarak da çiftçilerimize hizmet sunuyoruz. Ekipmanlar traktörlerin olmazsa olmazıdır. Ekipmanlarımız çiftçilerimize zaman ve verimlilik açısından büyük kolaylıklar sağlıyor. Fuarda hassas ekim makinesi, hububat ekim makinesi, pnömatik ekim mibzeri, yem karma makinesi, pulluk, yaylı pulluk, ilaçlama makinesi, sap ve dal parçalama makinesi, dik freze makinesi, çekilir tip goble, bağımsız goble, gübre serpme makinesi ve ilaçlama makinesini sergiliyoruz.""CLAAS Jaguar modeliyle Türkiye pazar lideriyiz"ASKO CLAAS Satış Temsilcisi Volkan Türk, fuarda Tucano 320 model biçerdöver, Rollant 455 silindirik balya makinesi ve Arion 510 model 125 HP traktörü bölge çiftçilerine tanıtmayı amaçladıklarını bildirdi.Fuara geçen yıl da katıldıklarını ve CLAAS'a ilginin çok iyi durumda olduğunu anlatan Türk, devamla şu bilgileri paylaştı, "CLAAS tarım makineleri ve ekipman üretiminde Almanya'dan çıkan dünya lideri bir marka. Yüksek teknoloji ürünlerin artık bölge çiftçilerinin dokunarak ve inceleyerek görmesini sağladık. 2017 yılından bu yana CLAAS'ın Türkiye distribütörüyüz. Kaba yem sektöründe çalışan silaj makinesi CLASS Jaguar modeliyle Türkiye pazar lideriyiz. Hedefimiz tüm ürünlerimizde pazardan önemli ölçüde pay almak."Teleskopik yükleyiciler tarımsal uygulamalardaMST Ürün Pazarlama Müdürü Uygar Bahçeci de fuarda teleskopik yükleyici serisinden MP 9.40, kazıcı yükleyici serisinden 6 Plus ve M220 LC ekskavatörü tanıttıklarını belirtti.Fuara tarım grubuna yönelik hizmet verebilecek ürünlerini getirdiklerinin altını çizen Bahçeci, "Üç ürünümüzü çiftçilerimizle buluşturduk. Özellikle teleskopik yükleyici ürün grubumuz, birçok tarımsal faaliyette çiftçilerimize büyük kolaylıklar ve yeni iş alanları sağlıyor" ifadelerini kullandı.Tarımsal ürün pazarındaki paylarını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti, "Teleskopik yükleyici pazarının yüzde 60'ına hitap ederken yeni şanzımanlı modellerimizle bu rakamı yüzde 90'a çıkardık. Teleskopik yükleyicilerin tarımsal uygulamalarda gittikçe artan bir kullanımı var. Özellikle pamuk, hububat, yonca ve saman uygulamalarında yüksek oranda tercih ediliyor."Başak traktör hakkındaTemeli 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör'ün Adapazarı'ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 275 dönüm araziye sahip.Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stokuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor.Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör'ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit traktör modeli bulunuyor.Claas hakkındaCLAAS 1913 yılında kurulan aile şirketi olup, dünyanın önde gelen tarımsal mühendislik ekipmanı üreticilerinden biridir. Merkezi, Almanya Westfalia, Harsewinkel'de bulunan şirket biçerdöver satışlarında Avrupa pazarının lideridir. CLAAS, başka bir büyük ürün grubu kendi yürürsilaj makineleri alanında dünya lideridir. CLAAS aynı zamanda traktörler, balya makineleri ve hasat makineleri ile dünya çapında tarım mühendisliğinde en iyi performansa sahip bir firmadır.MST hakkındaMST İş ve Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretimini Gaziantep'teki 42 bin metrekarelik kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde gerçekleştiriyor. MST markalı olarak üretilen ekskavatör, kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve mini ekskavatör, ülke sanayine önemli değer katmaktadır.MST, Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırmakta ve yeni teknoloji çalışmalarında bulunmaktadır. MST, Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge Merkezinde Türk Mühendis ve teknisyenleri yürütmektedir.SANKO HoldingSANKO Holding'in temeli 1904 yılında 7 dokuma tezgahı ile atıldı. Yaklaşık 14 bin kişinin istihdam edildiği SANKO, tekstil, enerji, çimento, ambalaj, tarım ve iş makinaları, bilişim, finans, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriyor. - GAZİANTEP