Köpeğini Kaybeden Başak Sayan Kimdir?

17 yıllık köpeği Max'ı kaybeden oyuncu Başak Sayan, sosyal medyada Max için duygusal bir paylaşım yaptı. Başak Sayan kimdir?

BAŞAK SAYAN KİMDİR?

Başak Sayan, 17 Haziran 1977 Ankara'da dünyaya geldi. Baba tarafından Azeri olan Başak Sayan, Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde eğitim aldı. Lise ve öncesi okul yıllarında sahne sanatlarına ilgi duydu, tiyatro etkinlikleri içinde yer aldı. Üniversite eğitimi sırasında özel bir televizyon kanalında çalışmaya başlayan Sayan, kamera arkasında ve reklam filmlerinde bulundu.

YAPRAK DÖKÜMÜ DİZİSİYLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

1995 yılının Mart ayında İstanbul'a gelen Başak Sayan, büyük çabalarının karşılığında Star TV'de çalışmaya başladı. Ardından başka kanallarda kadın ve müzik programları hazırlayıp sunmaya başladı. Aynı tarihlerde bir televizyon filminde rol aldıktan sonra dönemin ses getiren dizilerinden Fırat'da oynamaya başladı.2004 yılında rol aldığı Gurbet Kadını adlı diziyle daha geniş kitleler tarafından tanınan Sayan, 2006 yılında rol aldığı Geniş Zamanlar ve Yaprak Dökümü adlı dizilerle de ününe ün kattı.

KİTAPLAR YAZMAYA BAŞLADI

Başak Sayan, 2010 yılı kendisini yazı alanında da öne çıkarttı. 2010 Haziran ayında piyasaya çıkan ''Aşk Ve Baştan Çıkarma Üzerine'' adlı ilk kitabından sonra Akşam Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı ve 2011 Haziran ayında da ilk romanı ''Bağlanma Korkusu'' nu yayınladı.

EKONOMİST MURAT VARDAL İLE EVLENDİ

İki yılın ardından kamera karşısına geçen Sayan, bir yandan öyküler yazardı, diğer yandan çeşitli filmlerde rol aldı. 2014 yılında Washington'daki Dünya Bankası'nda Latin ülkelerinden sorumlu ekonomist Murat Vardal ile evlenerek bir dönem Amerika'ya yerleşen oyuncu, eşiyle birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.Çiftin iki de çocukları bunuyor.