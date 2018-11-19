19 Kasım 2018, 09:48
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Başakpınar Belediyespor: 2 Kayseri Demirspor: 1

Başakpınar Belediyespor: 2 Kayseri Demirspor: 1

Süper Amatör Küme 10. hafta maçında Başakpınar Belediyespor, güçlü rakibi Demirspor’u 2-1 yenerek haftalar sonra galibiyetle tanıştı ve düşme hattından kurtulma adına umutlandı.

Süper Amatör Küme 10. hafta maçında Başakpınar Belediyespor, güçlü rakibi Demirspor'u 2-1 yenerek haftalar sonra galibiyetle tanıştı ve düşme hattından kurtulma adına umutlandı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xxx, Mustafa Emre Doğruer xxx, Emre Ünlü xxx

Başakpınar Belediyespor: Yusuf Emre Vatansever xxxx, Ahmet Uluhan xxx, Bünyamin Coşkun xxx, Kadir Uluçay xxx, Engincan Özcan xxx, Mehmet Can Kaya xxx, Ahmet Asaa xxxx, Mehmet Ferhat Dost xxx, Durak Kılıç xxx (dk.70 Mehmet Fırat x), İsmail Erdi Halis xxx, Durdu Mehmet Orçan xxx (dk.88 Ahmethan ?)

Kayseri Demirspor: Fatih Karadamar x, Nufil Mustafa Ünal x, Okan Yıldırım x, İsmail Özen Özışık x, Ömer Ağırbaş x, Oğulcan Erbek x, Taha Alban x, Ferhat Uğur x, Ebubekir Sain x, Koray Tuna x, Sadık Yücel x

Goller: Mehmet Can Kaya (dk. 49 pen), Ahmed Asaa (dk. 76) (Başakpınar Belediyespor), Ferhat Uğur (dk. 61) (Demirspor)

Kırmızı Kartlar: Mehmet Fırat (dk. 83), Engincan Özcan (dk. 83) (Başakpınar Belediyespor) - KAYSERİ Necati Selçuk,Mehmet Can,Kayseri,Başakpınar
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:48



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