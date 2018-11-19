Başakpınar Belediyespor: 2 Kayseri Demirspor: 1

Süper Amatör Küme 10. hafta maçında Başakpınar
Belediyespor, güçlü rakibi Demirspor'u 2-1 yenerek haftalar sonra galibiyetle tanıştı ve düşme hattından kurtulma adına umutlandı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Necati Selçuk
Şahin xxx, Mustafa Emre
Doğruer xxx, Emre Ünlü xxx
Başakpınar Belediyespor: Yusuf Emre Vatansever
xxxx, Ahmet Uluhan xxx, Bünyamin Coşkun xxx, Kadir Uluçay xxx, Engincan Özcan xxx, Mehmet Can
Kaya xxx, Ahmet Asaa xxxx, Mehmet Ferhat
Dost xxx, Durak Kılıç xxx (dk.70 Mehmet Fırat
x), İsmail Erdi Halis xxx, Durdu Mehmet Orçan xxx (dk.88 Ahmethan ?) Kayseri
Demirspor: Fatih
Karadamar x, Nufil Mustafa Ünal
x, Okan Yıldırım
x, İsmail Özen
Özışık x, Ömer Ağırbaş x, Oğulcan Erbek x, Taha Alban x, Ferhat Uğur x, Ebubekir Sain x, Koray Tuna x, Sadık Yücel x
Goller: Mehmet Can Kaya
(dk. 49 pen), Ahmed Asaa (dk. 76) (Başakpınar Belediyespor), Ferhat Uğur (dk. 61) (Demirspor)
Kırmızı Kartlar: Mehmet Fırat (dk. 83), Engincan Özcan (dk. 83) (Başakpınar Belediyespor) - KAYSERİ
Necati Selçuk,Mehmet Can,Kayseri,Başakpınar
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:48