Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk ile anlaştı

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak. Beşiktaş ile anlaştığı için takımdan ayrılan Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir'in, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladığı ortaya çıktı.Başakşehir ve Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak. Brahiminin istekleri Galatasarayı şoke ettiSahaya mayoyla atlayan Wolanski, 20 gün önce Türkiyedeymiş!Tuvana Türkay ile Alper Potuk havalimanını birbirine kattıFenerbahçe 37 maçta 25 gol atan Abrahamın peşinde!