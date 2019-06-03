03.06.2019 16:08
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Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk ile anlaştı

Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın yerine hoca arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir'in, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Okan Buruk ile anlaşma sağladığı öğrenildi. İmzaların Ramazan Bayram sonrası atılması bekleniyor.

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.

Beşiktaş ile anlaştığı için takımdan ayrılan Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir'in, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Başakşehir ve Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.

Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk ile anlaştı

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Kaynak: DHA
Spor

YORUMLAR (8)
SARAYLI: İmamoğlu gelecek Vakıflara derneklere cemaatlere musluklar kapanacak Herşey çok güzel olacak
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ABİ: İBB ile birlikte Başakşehir de layık olduğu yere gelir, 2020 - 2021 Sezonunda da yar saçların lüle lüle.
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KADİR: Hıncal Uluç günler öncesinden bu gelişmeyi yazdı.... uyumayalım uyutmayalim..
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BEN YOKUM KARDEŞİM: ŞAMPİYON GALATASARAY OKAN BİZDEN BEŞİKTAŞ IN BAŞI DERDE FENER İN BAŞI BELADA TRABZON KAFA BASMIYOR İMPAROTOR TERİM CİMBOM
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ÇARŞI61: lan olum bu haber eskidi. eskidi
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