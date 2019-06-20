20.06.2019 18:06
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Başakşehir, Adebayor'a teşekkür etti

Başakşehir, Adebayor

Medipol Başakşehir, Togolu golcüleri Emmanuel Adebayor'a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı ve yollarını ayırdığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, Togolu golcüleri Emmanuel Adebayor'a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı ve yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Togolu yıldız Adebayor ile yollarını ayırdığını açıkladı. İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

2017 yılının Ocak ayında Başakşehir'e gelen 35 yaşındaki yıldız oyuncunun İstanbul temsilcisiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli forma ile 24 maça çıkan Togolu yıldız, süre aldığı maçlarda 4 gol 2 de asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Emmanuel Adebayor, İstanbul, Adebayor, Başakşehir, Spor

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