Başakşehir, Ankaragücü Hazırlıklarını Tamamladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Teknik ısınmayla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem
, kondisyoner eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Ankara
Abdullah Avcı,MKE Ankaragücü,Başakşehir
'daki Osmanlı Stadı'nın zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar
'daki Zafer Stadı'nda yapılacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.
09 Aralık 2018 Pazar 17:38