09 Aralık 2018, 17:38
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Başakşehir, Ankaragücü Hazırlıklarını Tamamladı

Başakşehir, Ankaragücü Hazırlıklarını Tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör  Abdullah Avcı yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki  sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
 Teknik ısınmayla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla  tamamlandı. Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem, kondisyoner eşliğinde bireysel  çalışmalarını sürdürdü.
Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininin elverişli olmaması nedeniyle  Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda yapılacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir  mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Abdullah Avcı,MKE Ankaragücü,Başakşehir

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