Başakşehir, Ankaragücünü Rahat Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü
, Medipol Başakşehir
'e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Emre'nin çapraza uzun topunda, İrfan Can
'ın ceza alanına çevirdiği topla buluşan Visca sert ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-1 25. dakikada sağ kanattan Kaissara'nın ceza alanına yerden ortasında topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda savunmaya da çarpan topu Altay
son anda çizgi üzerinde topu kontrol etti. 28. dakikada İrfan Can topla sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve yerden sert bir vuruş yaptı ancak tehlikeli pozisyonda kaleci Altay topu ayaklarıyla önledi. Devam eden pozisyonda bu kez Bajic'in dönerek vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı. 43. dakikada topla buluşan Cerci ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti. 45. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Visca'nın yerden sert vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Boşta kalan topu Yalçın ceza alanının dışına uzaklaştırdı. 64. dakikada Başakşehir'den Visca'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 77. dakikada Yalçın Ayhan
'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topa Kubilay müsait pozisyonda kafayı vuramadı.
Stat: Kocatepe
Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx MKE Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Yalçın Ayhan xx, Baıa Pınto xx, Wıllıam Faty xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Cerci xx (Lanre Kehinde dk. 81 ?), Dja Djedje xx, İlhan Parlak
xx, Bakary Kone xx, Youness Mokhtar xx (Anton Putsila
dk. 58 x), Mathıeu Moulın xx Yedekler: Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, Sedat Ağçay, Mehmet Sak
, Kenan Özer
, Mahmut Akan,, Erdem Şen
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Medipol Başakşehir: Mert Günok
xx, Clichy xx, Emre xx, Epureanu xx, Edin Visca
xx, da Costa xx, İrfan Can Kahveci xx (Gökhan İnler dk. 87 ?), Napoleoni xx (Kerim Frei
dk. 90 ?), Mahmut Tekdemir
xx, Paula Junior xx, Bajic xx (Emmanuel Adebayor
dk. 90+1 ?) Yedekler: Volkan Babacan
, Karim Hafez, Uğur Uçar
, Joseph Attamah
, Soner Aydoğdu
, Milos Jojic Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Visca (dk. 8) (Medipol Başakşehir) Sarı kart: Emre (Medipol Başakşehir)
(Ahmet Bilal
Hamzaçebi - Ali Bayar
/İHA)
Altay,MKE Ankaragücü,Başakşehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:36